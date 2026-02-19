A Palazzo dei Normanni convegno sul ruolo strategico delle Comunità energetiche rinnovabili

Domani alle 15, a Palazzo dei Normanni, si svolge un convegno dedicato al ruolo delle Comunità energetiche rinnovabili. L’evento nasce dalla crescente necessità di trovare soluzioni sostenibili per l’approvvigionamento energetico e coinvolge esperti e rappresentanti locali. Si discuterà di come queste comunità possano ridurre i costi e favorire l’autonomia energetica dei cittadini. L’incontro si terrà nella Sala Mattarella, con la partecipazione di figure chiave del settore. L’obiettivo è approfondire le opportunità offerte da questa iniziativa.

Domani, alle ore 15, nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, si terrà l'incontro "Il Futuro delle Energie Rinnovabili. Le Comunità Energetiche Rinnovabili tra opportunità e sfide sul territorio", un appuntamento di approfondimento dedicato al ruolo strategico delle Cer (Comunità energetiche rinnovabili) nello sviluppo sostenibile della Sicilia. Dalle 15,30 alle 18,10 si alterneranno contributi specialistici su aspetti normativi, tecnici, ambientali e progettuali delle Cer: Enrico Dami, Luca Giagnoni, Serena Pettinelli, Caterina Meoni, Domenico Provenzano, Giovanni Pantaleo, Giuseppe Tantillo e Francesco Miceli.