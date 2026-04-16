Avviso Tari ma è una truffa | messaggi ingannevoli e decine di casi segnalati a Vico del Gargano
A Vico del Gargano sono stati segnalati numerosi casi di messaggi fraudolenti che si spacciano per avvisi relativi alla tassa sui rifiuti. Il sindaco ha avvertito la popolazione, specificando che alcune comunicazioni ingannevoli sono state inviate tramite WhatsApp o SMS a nome degli uffici comunali. Finora, decine di cittadini hanno segnalato di aver ricevuto questi messaggi falsi. Nessuna comunicazione ufficiale proveniente dall’amministrazione comunale riguardo a pagamenti o scadenze.
. A mettere in guardia i cittadini è lo stesso sindaco, Lello Sciscio: “Sono state segnalate comunicazioni ingannevoli inviate tramite WhatsApp o Sms a nome degli uffici comunali”, spiega.Il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Avviso Segnalati SMS su presunte irregolarità TARI con invito a contattare numeri non ufficiali. Non richiamare il numero indicato: possibile truffa. Per verifiche, contattare solo i canali ufficiali: 0587606637 (Ufficio Tributi) 0587606611 (Centralino x.com