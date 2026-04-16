Avviso Tari ma è una truffa | messaggi ingannevoli e decine di casi segnalati a Vico del Gargano

A Vico del Gargano sono stati segnalati numerosi casi di messaggi fraudolenti che si spacciano per avvisi relativi alla tassa sui rifiuti. Il sindaco ha avvertito la popolazione, specificando che alcune comunicazioni ingannevoli sono state inviate tramite WhatsApp o SMS a nome degli uffici comunali. Finora, decine di cittadini hanno segnalato di aver ricevuto questi messaggi falsi. Nessuna comunicazione ufficiale proveniente dall’amministrazione comunale riguardo a pagamenti o scadenze.