Avviata raccolta fondi per le bambine di Dino | Con il suo spirito altruista ha aiutato tante persone
Alle 13:04 di giovedì 16 aprile, una campagna di raccolta fondi su Gofundme ha raggiunto oltre 12.000 euro grazie a più di 360 donatori. L’obiettivo è destinato a sostenere due bambine, figlie di una persona nota nel settore, con l’intento di offrire loro supporto. La somma raccolta supera la metà della cifra richiesta, mentre l’iniziativa continua ad attrarre partecipazioni.
Quando scriviamo, alle 13:04 di giovedì 16 aprile, alla raccolta fondi aperta su Gofundme, hanno già partecipato 360 persone, per un importo complessivo di oltre 12mila euro, più della metà della cifra richiesta con l'obiettivo di offrire alle due bambine di Annibale Carta detto Dino, il personal.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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