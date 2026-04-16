Avviata accolta fondi per le bambine di Dino | Con il suo spirito altruista ha aiutato tante persone

Alle ore 13:04 di giovedì 16 aprile, la raccolta fondi su Gofundme dedicata alle due bambine di Annibale Carta, conosciuto come Dino, ha raggiunto oltre 12mila euro grazie alla partecipazione di 360 persone. L’obiettivo della campagna è quello di fornire assistenza alle bambine, e finora sono stati raccolti più della metà della cifra richiesta. La campagna è stata avviata per sostenere le esigenze delle due ragazze.

Quando scriviamo, alle 13:04 di giovedì 16 aprile, alla raccolta fondi aperta su Gofundme, hanno già partecipato 360 persone, per un importo complessivo di oltre 12mila euro, più della metà della cifra richiesta con l'obiettivo di offrire alle due bambine di Annibale Carta detto Dino, il personal.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate L’emporio solidale ’Il Barco’ ha aiutato 513 persone nel 2025L’emporio solidale ‘Il Barco’ si conferma sempre più come una vera e propria storia di comunità, di cura e di speranza. La Croce Rossa nel 2025 ha aiutato 800 persone in difficoltà economicaLa Spezia, 6 febbraio 2026 – Anziani soli, famiglie con figli a carico e persone che attraversano una fase di fragilità economica, anche solo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online; Potrebbe essere una truffa, il Comune lancia l’allarme sulla raccolta fondi online per salvare i casoni; Nuova vita per lo Zodiaco. Partita una raccolta fondi: Così lo riapriamo a tutti. L’obiettivo è 12mila euro; Morto dopo un intervento alle tonsille, avviata una raccolta fondi in sua memoria. ESONDAZIONE CERVARO Esondazione Cervaro, raccolta fondi al Santuario dell’Incoronata: Le istituzioni devono tutelare le famiglieIl Santuario della Madonna dell’Incoronata ha avviato una raccolta fondi per sostenere le famiglie colpite dall’esondazione del Cervaro ... statoquotidiano.it AIUTO La forza della solidarietà: raccolta fondi per le famiglie colpite dall’alluvione a Borgo IncoronataInvitiamo tutti a partecipare e a condividere questo appello: ogni gesto, anche il più semplice, può aiutare chi si trova in difficoltà. statoquotidiano.it Caltanissetta, avviata raccolta firme per il rifacimento del manto stradale in via Balate e via Pavese. - facebook.com facebook