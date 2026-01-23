Fs avviata una raccolta fondi per il Progetto accoglienza dell’ospedale Bambino Gesù

Fs ha avviato una raccolta fondi dedicata al “Progetto Accoglienza” dell’Ospedale Bambino Gesù. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie dei bambini lungodegenti, facilitando il loro accesso a cure specialistiche e offrendo un supporto concreto durante il percorso terapeutico. Con questa azione, il gruppo Fs rinnova il proprio impegno a favore delle comunità e delle persone, contribuendo a migliorare la qualità di vita delle famiglie coinvolte.

Il gruppo FS conferma il proprio impegno a favore delle persone e delle comunità sostenendo l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù attraverso una raccolta fondi dedicata al "Progetto Accoglienza", iniziativa pensata per supportare le famiglie dei bambini lungodegenti costrette a spostarsi per ricevere cure specialistiche. La raccolta fondi, aperta agli oltre 96mila dipendenti del Gruppo, è stata avviata il 19 dicembre 2025 e proseguirà fino al 9 aprile 2026, con l'obiettivo di garantire servizi essenziali alle famiglie costrette a lunghi periodi di permanenza lontano da casa. Il "Progetto Accoglienza" offre ospitalità gratuita, pasti, trasporti, sostegno psicologico, mediazione culturale, corsi di lingua e attività scolastiche, contribuendo a rendere più sostenibile il percorso di cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

