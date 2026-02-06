La Croce Rossa nel 2025 ha aiutato 800 persone in difficoltà economica

La Croce Rossa ha aiutato 800 persone in difficoltà nel 2025. Anziani soli, famiglie con figli e persone in crisi hanno ricevuto assistenza durante l’anno appena passato. La Spezia si conferma una città in cui i servizi di aiuto sono ancora molto richiesti.

La Spezia, 6 febbraio 2026 – Anziani soli, famiglie con figli a carico e persone che attraversano una fase di fragilità economica, anche solo momentanea. È questo il profilo delle circa 800 persone che nel 2025 hanno ricevuto sostegno dalla Croce Rossa della Spezia, come emerge dal report annuale sulle attività sociali svolte sul territorio dai volontari. Nel corso del 2025, 215 famiglie sono state aiutate dalla Croce Rossa attraverso la distribuzione di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale, capi di abbigliamento e materiale scolastico per i ragazzi, oltre a interventi mirati nei casi di maggiore difficoltà.

