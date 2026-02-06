Un rumor circola tra gli appassionati di cinema. Si parla di un possibile futuro per i tre Spider-Man interpretati da Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland, e anche di Deadpool con Ryan Reynolds. Secondo le indiscrezioni, il sequel di Avengers: Doomsday potrebbe riservare sorprese sui loro destini. Restano solo rumors, ma molti fan sono già in attesa di scoprire cosa ci sarà davvero.

Nuove indiscrezioni avrebbero fornito indicazioni su cosa accadrà ai Peter Parker di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland e al Deadpool di Ryan Reynolds nel sequel di Avengers: Doomsday. Da quanto trapelato finora, lo Spider-Man di Tom Holland potrebbe non comparire in Avengers: Doomsday mentre si profila una scena madre iniziale che coinvolgerà l'Uomo Ragno di Tobey Maguire. Ma cosa accadrà nel sequel Avengers: Secret Wars?. Nuove indiscrezioni potrebbero aver rivelato qualcosa in più sul futuro dell'MCU. Secondo l'insider @MyTimeToShineH, Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield faranno ritorno in Avengers: Secret Wars, atteso nei cinema nel dicembre del 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Secret Wars, il futuro dei tre Spider-Man svelato da un nuovo rumor

Approfondimenti su Avengers Secret Wars

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Avengers Secret Wars

Argomenti discussi: Robert Downey Jr. potrebbe restare nel MCU come Dottor Destino anche dopo Avengers: Secret Wars; Avengers: Secret Wars diviso in 2 film: i rumor anticipano la Trilogia del Multiverso; Avengers: Secret Wars, Marvel ha avuto dei meeting con Damson Idris per un recast di Black Panther [RUMOR]; Avengers - Secret Wars diviso in due parti, il Darkhold in Doomsday e molte altre informazioni trapelate!.

Avengers: Secret Wars, il futuro dei tre Spider-Man svelato da un nuovo rumorNuove indiscrezioni avrebbero fornito indicazioni su cosa accadrà ai Peter Parker di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland e al Deadpool di Ryan Reynolds nel sequel di Avengers: Doomsday. movieplayer.it

Avengers: Secret Wars, se siete fan di Spider-Man fareste meglio a tenervi forteScoprite le ultime indiscrezioni relative al ruolo di Spider-Man - anzi, degli Spider-Men - in Avengers: Secret ... cinema.everyeye.it

Stando a quanto riferito dall’insider Alex P. di The Cosmic Circus, i Marvel Studios hanno intenzione di usare il Dottor Destino nell’MCU anche dopo il soft reboot che verrà effettuato con #Avengers: Secret Wars (2027) ma probabilmente verrà effettuato un rec facebook