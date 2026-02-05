Robert Downey Jr potrebbe restare nel MCU come Dottor Destino anche dopo Avengers | Secret Wars

Robert Downey Jr. potrebbe continuare a vestire i panni del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe anche dopo Avengers: Secret Wars. La sua presenza nei prossimi due film sembra ormai certa, aprendo la porta a nuovi sviluppi per il personaggio e per il franchise. I fan sperano di vedere ancora l’attore in azione, anche se non ci sono conferme ufficiali.

La star del Marvel Cinematic Universe potrebbe rimanere anche in futuro nel franchise dopo aver partecipato ai prossimi due film. Il Marvel Cinematic Universe ha cambiato la carriera di Robert Downey Jr. in un periodo in cui l'attore era noto soprattutto per il suo passato travagliato e nonostante si fosse messo ormai alle spalle i problemi degli anni precedenti, era ancora visto come una scelta problematica. Il successo di Iron Man e la nascita del Marvel Cinematic Universe, oltre alla sua performance nel ruolo di Tony Stark, ha cambiato completamente il suo percorso. Ora la star si prepara a diventare il Dottor Destino nel futuro del MCU. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ian McKellen loda l'interpretazione di Robert Downey Jr. in #AvengersDoomsday (2026): «È una persona fantastica, e un attore eccellente. Ha un grande talento. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme. Sono stato bene con lui.» facebook