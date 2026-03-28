Ad Avellino, nella Sala Conferenze del Viva Hotel, ha preso il via ieri la due giorni dell'Assemblea degli "esterni" della Democrazia Cristiana, promossa dall'onorevole Gianfranco Rotondi. Al centro del confronto, una domanda scomoda e diretta: il cattolicesimo politico ha ancora qualcosa da dire? Oggi è arrivata Mara Carfagna, ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ha portato la sua risposta: sì, e riguarda soprattutto chi è rimasto indietro. L'iniziativa non nasce dal nulla. Rotondi ha scelto di ispirarsi all'assemblea convocata da Flaminio Piccoli nel 1982, quando la DC aprì le porte a intellettuali, imprenditori e personalità pubbliche anche distanti dal partito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Cattolicesimo politico, la DC degli "esterni" si riunisce ad Avellino. Carfagna: «Sono una popolare ed europeista»

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