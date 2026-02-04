Partito democratico casertano si riparte ufficialmente | assemblea provinciale per eleggere Lombardi

Venerdì sera il Partito Democratico di Caserta si riunisce per la sua assemblea provinciale. L’appuntamento è alle 18:00 all’Hotel Europa, dove i membri decideranno il futuro del partito locale e sceglieranno il nuovo leader, Lombardi. È un momento importante per la politica locale, con l’obiettivo di rilanciare l’attività dei democratici nella provincia.

Dopo il commissariamento, il Partito Democratico ritrova gli organismi di rappresentanza e avvia una fase di rinnovamento generazionale e radicamento sul territorio Dopo un lungo periodo di commissariamento, il PD ritorna a dotarsi dei propri organismi di rappresentanza e a eleggere una guida politica legittimata e pienamente operativa. L'Assise sarà chiamata a ratificare la nomina del nuovo Segretario provinciale, Stefano Lombardi, sindaco di Piana Monte Verna e coordinatore regionale di ANCI Giovani, unico candidato alla guida del partito. Nel corso dell'Assemblea sarà inoltre eletta la nuova Direzione provinciale, composta da 50 membri.

Il Partito Democratico si avvia verso il congresso con l’obiettivo di rafforzare l’unità interna.

