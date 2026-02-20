Mantova-Sampdoria probabili formazioni | le scelte di Gregucci e Foti

Sabato 21 febbraio 2026, al ‘Martelli’, si gioca Mantova-Sampdoria, una sfida che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre. La partita si svolge in un momento delicato per i blucerchiati, reduce da alcune sconfitte che hanno pesato sulla classifica. Gregucci e Foti hanno scelto le formazioni, puntando su alcune novità in attacco e in mediana. I tifosi si aspettano una reazione forte da parte della loro squadra, che cerca punti preziosi per risalire la china. La partita si preannuncia combattuta fino all’ultimo minuto.

Crocevia importante per la stagione dei blucerchiati, dopo la risalita della classifica un'altra vittoria contro una diretta concorrente potrebbe ipotecare la salvezza e aprire scenari interessanti Mantova-Sampdoria, in programma allo stadio 'Martelli' sabato 21 febbraio 2026, è l'ennesimo crocevia di una stagione che ha cominciato a prendere una piega diversa per i blucerchiati. Il successo 1-0 contro il Padova ha allungato la serie positiva a sei gare e nelle ultime quattro sono arrivati ben 10 punti grazie alle vittorie contro Spezia e Modena, seguite dal pareggio 3-3 contro il Palermo.