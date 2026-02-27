Avellino-Juve Stabia ecco i convocati | le scelte di Ballardini per la 27ª di Serie BKT

Per la partita tra Avellino e Juve Stabia della 27ª giornata di Serie BKT, il tecnico Davide Ballardini ha annunciato i giocatori convocati. La lista include 11 nomi, tra cui Iannarilli, Missori, Sala, Palmiero, Tutino, Patierno, Russo, D’Andrea, Biasci, Kumi e un altro atleta. La partita si svolgerà nelle prossime ore e vede le due squadre pronte a scendere in campo.

In vista del match tra Avellino e Juve Stabia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D'Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18.