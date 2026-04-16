Autovelox SafeDrive becca chi usa il telefono alla guida o non mette la cintura grazie all' AI | come funziona

È stato introdotto un nuovo sistema di rilevamento della velocità che utilizza l'intelligenza artificiale per individuare automaticamente chi utilizza il telefono durante la guida o non indossa la cintura di sicurezza. Questo autovelox, chiamato SafeDrive, è in grado di riconoscere i comportamenti vietati grazie a telecamere e algoritmi avanzati. La tecnologia permette di intervenire senza bisogno di operatori umani, rilevando le infrazioni in modo rapido e preciso.

Dal 13 aprile, nella contea del Sussex, nel Regno Unito, è stata attivata una nuova rete di dispositivi per il controllo del traffico basati sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un sistema che segna un’evoluzione rispetto agli autovelox tradizionali, ampliando le possibilità di monitoraggio delle infrazioni. Le nuove telecamere, sviluppate dalla società Acusensus, non si limitano a rilevare la velocità dei veicoli ma sono in grado di analizzare ciò che accade all’interno dell’abitacolo. SafeDrive, come funziona l’autovelox con l’intelligenza artificiale Il sistema utilizza telecamere ad altissima definizione, supportate da un flash a infrarossi che consente di ottenere immagini nitide anche attraverso il parabrezza.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Autovelox SafeDrive "becca" chi usa il telefono alla guida o non mette la cintura grazie all'AI: come funziona Notizie correlate Autovelox Safedrive, niente multe automatiche per cinture e telefono alla guidaL’autovelox Safedrive non può operare in autonomia, almeno non per irrogare sanzioni nei confronti di chi circola senza indossare le cinture di... Autovelox SafeDrive, no del ministero dell'Interno alle multe automatiche per cinture e telefono alla guidaSi tratta di un sistema di monitoraggio stradale di nuova generazione che si serve dell'intelligenza artificiale: può essere impiegato come supporto... Contenuti di approfondimento Autovelox SafeDrive becca chi usa il telefono alla guida o non mette la cintura grazie all'AI: come funzionaL'autovelox SafeDrive multa chi usa il telefono. Come funziona grazie all'intelligenza artificiale e l'uso previsto in Italia ... virgilio.it I nuovi autovelox possono multare chi usa il telefono alla guida?Da qualche tempo, tra gli automobilisti è diventata virale la notizia di un nuovo strumento pronto al debutto, l’Autovelox SafeDrive, che, secondo alcuni, permetterebbe alle forze di polizia di ... quattroruote.it