Un tir ha sbandato questa pomeriggio sull’autostrada A1, tra Firenze sud e Incisa Reggello, causando un incidente in galleria. Il mezzo pesante si è improvvisamente spostato di corsia, fermando il traffico e creando lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le pattuglie della polizia stradale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave, ma il traffico resta rallentato in tutta l’area.

FIRENZE – Incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli oggi pomeriggio, 11 febbraio 2026, tra Firenze sud e Incisa Reggello verso Roma, a causa dello sbandamento di un mezzo pesante in galleria. Si registrano 6 km di coda, il traffico defluisce su una corsia. In alternativa per lunghe percorrenze, consigliamo di uscire a Firenze Impruneta,proseguire verso Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdichiana; per le brevi distanze uscire a Firenze sud e dopo aver percorso la viabilità esterna rientrare a Incisa. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente in galleria, tir sbanda fra Firenze sud e Incisa Reggello. Lunghe code

Nelle prossime ore, il tratto dell'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso durante la notte.

La notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni.

