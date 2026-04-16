Autocisterna si ribalta | autostrada chiusa in entrambi i sensi di marcia

Oggi, giovedì 16 aprile, alle ore 16, un'autocisterna si è ribaltata all'altezza del chilometro 26 nord dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. L'incidente ha causato la chiusura dell'autostrada in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore.

Attorno alle ore 16 di oggi, giovedì 16 aprile, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord dell’autostrada A14 Bologna-Taranto.Il mezzo pesante, che si è ribaltato all’altezza di San Lazzaro di Savena in seguito all’impatto con un camion, stava trasportando un grosso carico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Autobotte si ribalta in autostrada Notizie correlate Camion salta la carreggiata in A1, chiusa l’autostrada in entrambi i sensi in ValdarnoI vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno e le ambulanze in azione nel tratto di Rignano sull'Arno dalle 8,30 del mattino RIGNANO... Leggi anche: Lariana riaperta in anticipo: si transita im entrambi i sensi di marcia Panoramica sull’argomento Autocisterna si ribalta in A1. Miracolo in autostrada: auto evitano il tir impazzitoUn tir cisterna della Iveco si è ribaltato intorno alle 10,30 sull’A1 nei pressi dello svincolo di S. Cesareo. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e l’autista del mezzo pesante è stato soccorso ... affaritaliani.it Autocisterna si ribalta, lunghe code sulla stataleCarreggiata chiusa e traffico in tilt sulla statale sette, nel tratto tra Taranto e Grottaglie, a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, il ... quotidianodipuglia.it