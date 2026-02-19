Autocisterna si ribalta conducente miracolosamente illeso

Da padovaoggi.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conducente di un’autocisterna ha evitato il peggio quando il veicolo si è ribaltato questa mattina in via, nella provincia di Padova. La causa è ancora da chiarire, ma si pensa che una manovra improvvisa possa aver provocato il ribaltamento. L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba, coinvolgendo un mezzo che trasportava azoto liquido. Fortunatamente, il guidatore è uscito illeso, anche se l’autocisterna si è completamente capovolta, bloccando temporaneamente la strada. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione.

La fuoriuscita autonoma è avvenuta nelle prime ore della giornata odierna 19 febbraio in via Acquanera a Pernumia. Sul luogo dell'emergenza i vigili del fuoco con più mezzi e uomini e i carabinieri Ancora un incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Nelle prime ore della mattinata odierna 19 febbraio la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Padova è stata allertata per il ribaltamento autonomo di un’autocisterna adibita al trasporto di azoto liquido, avvenuto in via Acquanera a Pernumia. Fortunatamente l’autista non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abano Terme, unitamente al funzionario di guardia di Padova, per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Viale Basetti, auto si ribalta nel pomeriggio: conducente miracolosamente illesoNel pomeriggio di oggi, in viale Basetti, un’auto si è ribaltata intorno alle 16.

Leggi anche: Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente frontale tra camion e auto: morta una donna di 77 anni.

Autocisterna carica di azoto liquido esce di strada e si ribaltaPERNUMIA (PADOVA) - Incidente stradale nella mattinata del 19 febbraio a Pernumia, dove un'autocisterna carica di azoto liquido è uscita ... msn.com

A14, altro incidente choc: autocisterna si ribalta in galleria a Grottammare, 11mila litri di gasolio sull'asfalto. Traffico in tilt, tratto chiuso 4 oreGROTTAMMARE Si ribalta con la sua autocisterna piena di gasolio ma esce miracolosamente illeso, con le proprie gambe anche se è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Un autotrasportatore di ... corriereadriatico.it