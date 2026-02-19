Autocisterna si ribalta conducente miracolosamente illeso

Il conducente di un’autocisterna ha evitato il peggio quando il veicolo si è ribaltato questa mattina in via, nella provincia di Padova. La causa è ancora da chiarire, ma si pensa che una manovra improvvisa possa aver provocato il ribaltamento. L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba, coinvolgendo un mezzo che trasportava azoto liquido. Fortunatamente, il guidatore è uscito illeso, anche se l’autocisterna si è completamente capovolta, bloccando temporaneamente la strada. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione.

La fuoriuscita autonoma è avvenuta nelle prime ore della giornata odierna 19 febbraio in via Acquanera a Pernumia. Sul luogo dell'emergenza i vigili del fuoco con più mezzi e uomini e i carabinieri Ancora un incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Nelle prime ore della mattinata odierna 19 febbraio la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Padova è stata allertata per il ribaltamento autonomo di un'autocisterna adibita al trasporto di azoto liquido, avvenuto in via Acquanera a Pernumia. Fortunatamente l'autista non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abano Terme, unitamente al funzionario di guardia di Padova, per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata.