Camion salta la carreggiata in A1 chiusa l’autostrada in entrambi i sensi in Valdarno

Un camion ha investito le barriere di sicurezza e ha invaso le corsie opposte sull’autostrada A1, causando la chiusura totale del traffico in entrambe le direzioni nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello. I vigili del fuoco di Figline Valdarno sono arrivati sul posto alle 8,30 per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area. La carreggiata è rimasta bloccata per diverse ore, creando lunghe code e disagi agli automobilisti. Un dettaglio concreto: il veicolo pesante ha perso il controllo poco prima di entrare nel tratto tra i caselli di Firenze Sud e Reggello.

RIGNANO SULL’ARNO – I vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, stanno intervenendo dalle 8,30 circa nel comune di Rignano sull’Arno, sul tratto autostradale A1 al chilometro 311 direzione sud che corrisponde tra i caselli di Firenze Sud – Incisa Reggello, per un incidente stradale dove un mezzo pesante ha invaso le corsie della carreggiata opposta. Sul posto stanno operando due squadre ed è stata inviata anche un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. Il traffico è bloccato su entrambe le carreggiate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Camion salta la carreggiata in A1, chiusa l’autostrada in entrambi i sensi in Valdarno Camion salta la carreggiata in A1, chiusa la A1 in entrambi i sensi in Valdarno Un camion ha invaso le corsie opposte in autostrada A1, causando la chiusura totale della carreggiata in entrambe le direzioni nel Valdarno. A1, camion alimentato a gas metano perde carburante. Carreggiata chiusa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tamponamento sulla SS613 tra camion e auto: chiusa la carreggiata in direzione Brindisi, due feriti. Camion sbanda sulla A1 a Firenze e invade carreggiata opposta: tratto chiuso per ore e traffico in tiltIl camion ha sbandato finendo contro il new jersey centrale tra Firenze sud e Incisa, fino a invadere parzialmente l’altra carreggiata ... fanpage.it Incidente sull'A1, camion invade la corsia opposta: traffico bloccato e code chilometricheTraffico bloccato sull'A1, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, a causa di un incidente stradale: coinvolto un mezzo pesante ... notizie.it Lundin Mining da un salto en sostenibilidad https://www.maray.cl/atacama/11/02/2026/lundin-mining-da-un-salto-en-sostenibilidad-comienza-a-operar-de-forma-comercial-el-primer-camion-minero-de-alto-tonelaje-del-mundo-con-sistema-hibrido-electrico- - facebook.com facebook