Lariana riaperta in anticipo | si transita im entrambi i sensi di marcia

La strada provinciale lariana a Blevio, danneggiata dagli eventi alluvionali di settembre, è stata riaperta oggi intorno alle 17.30, in anticipo rispetto alle previsioni. Ora il traffico può transitare in entrambi i sensi di marcia, consentendo una maggiore fluidità e accesso alle zone interessate. La riapertura rappresenta un passo importante nel ripristino della viabilità locale e nel miglioramento delle condizioni di mobilità nella zona.

Ha riaperto al traffico oggi intorno alle 17.30, in anticipo rispetto ai tempi previsti, la strada provinciale lariana a Blevio, in corrispondenza del torrente Pertus, danneggiata durante gli eventi alluvionali dello scorso settembre. Nonostante le avverse condizioni meteo, con temperature attorno. Lo rende noto l'amministrazione provinciale che ha gestito l'intervento di sistemazione e ripristino della strada dopo i danni dell'alluvione di settembre.

