Le auto ibride plug-in più richieste in Italia | prezzi autonomia e consumi

A gennaio 2026, le auto ibride plug-in hanno registrato un aumento di vendite in Italia, passando dall’1,7% al 8,7% del totale. La forte richiesta è legata alla crescente attenzione dei consumatori verso veicoli più ecologici e alle nuove offerte delle case automobilistiche, che hanno ampliato le gamme di modelli disponibili. In particolare, le vendite sono state alimentate dalle promozioni e dagli incentivi statali, che rendono più accessibili queste auto rispetto agli altri tipi di veicoli.

Tra le novità del primo mese del 2026, a risaltare nel mercato automobilistico è il grande balzo nelle vendite dell'alimentazione ibrida plug-in, la cui percentuale di vendita sul totale del mercato è salito all'8,7% rispetto al 3,7% di gennaio 2025. Merito anche del debutto di Omoda 9, Byd Seal 6 e Jaecoo 7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

