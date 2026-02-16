Le auto ibride plug-in più richieste in Italia | prezzi autonomia e consumi

A gennaio 2026, le auto ibride plug-in hanno registrato un aumento di vendite in Italia, passando dall’1,7% al 8,7% del totale. La forte richiesta è legata alla crescente attenzione dei consumatori verso veicoli più ecologici e alle nuove offerte delle case automobilistiche, che hanno ampliato le gamme di modelli disponibili. In particolare, le vendite sono state alimentate dalle promozioni e dagli incentivi statali, che rendono più accessibili queste auto rispetto agli altri tipi di veicoli.

Tra le novità del primo mese del 2026, a risaltare nel mercato automobilistico è il grande balzo nelle vendite dell'alimentazione ibrida plug-in, la cui percentuale di vendita sul totale del mercato è salito all'8,7% rispetto al 3,7% di gennaio 2025. Merito anche del debutto di Omoda 9, Byd Seal 6 e Jaecoo 7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le auto ibride plug-in più richieste in Italia: prezzi, autonomia e consumi Europa divisa su auto elettriche, le richieste dell’Italia su ibride e biocarburanti Omoda 7 Shs-P, il crossover ibrido plug-in visto da vicino: consumi, prezzi e versioni La Omoda 7 Shs-P arriva nei concessionari italiani. 9 AUTO IBRIDE da COMPRARE SUBITO (le altre sono fregature) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quando l’ansia da ricarica diventa solo un ricordo: cos’è il super ibrido di Omoda 7; Le auto ibride plug-in più richieste in Italia: prezzi, autonomia e consumi; Il caso ibride plug-in, un amore solo italiano (e spagnolo); Plug-in, perché l’ibrido del compromesso scricchiola. Sempre più ibride in Italia: ecco i modelli più venduti a gennaio 2026Ecco le ibride più vendute in Italia a gennaio 2026 in base ai dati forniti da UNRAE che confermano la crescita di questa categoria nel nostro Paese ... virgilio.it Quando l’ansia da ricarica diventa solo un ricordo: cos’è il super ibrido di Omoda 7Dall’autonomia fino a 1200 km all’attenzione per sicurezza e innovazione, il brand del gruppo Chery ripensa così l’efficienza dell’auto. lifegate.it In Italia sono in vendita 42 auto dotate di un motore termico 100% diesel: ecco l'elenco completo delle vetture ancora alimentate a gasolio. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-diesel-possono-comprare-italia-42-modelli-856897.htmlutm_medium=Social&ut facebook