Il mondo del calcio internazionale è in lutto per la morte di Alexander Manninger, avvenuta giovedì 16 aprile 2026. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle testate sportive e delle agenzie di stampa. La tragedia si è verificata in Austria, dove il calciatore ha perso la vita in seguito a un incidente ferroviario. Nessuna altra informazione dettagliata è stata resa nota al momento.

Il mondo del calcio internazionale è scosso dalla tragica notizia della scomparsa di Alexander Manninger, avvenuta nella mattinata di giovedì 16 aprile 2026. L’ex portiere austriaco, protagonista di una carriera che ha toccato i vertici del calcio europeo, ha perso la vita all’età di 48 anni a seguito di un violento impatto stradale nei pressi di Salisburgo, dove un treno avrebbe travolto l’auto dell’atleta mentre stava attraversando un passaggio a livello privo di barriere protettive. Le dinamiche del tragico evento vicino a Salisburgo. Secondo le prime ricostruzioni emerse a seguito del sinistro, la dinamica che ha portato alla morte prematura dell’ex atleta coinvolge un passaggio a livello non dotato di sistemi di blocco o barriere fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Austria, lutto nel calcio: tragedia ferroviaria per Manninger

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