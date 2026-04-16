Australia esplosione in raffineria | allarme per il rifornimento gas

Un’esplosione si è verificata nella raffineria Viva a Corio, in Australia, coinvolgendo l'area dedicata alla produzione di benzina. L’incidente ha provocato un incendio che, nella notte tra mercoledì e giovedì, è continuato a bruciare senza essere domato. La raffineria è stata temporaneamente chiusa e sono in corso le operazioni di sicurezza e valutazione dei danni. Nessuna informazione ufficiale sulla presenza di feriti o sulle cause dell’esplosione.

Un’esplosione devastante ha colpito l'unità dedicata alla benzina della raffineria Viva a Corio, in Australia, scatenando un incendio che nella notte tra mercoledì e giovedì è rimasto fuori controllo. L'incidente ha coinvolto combustibili liquidi e gas, mettendo in stato di allerta una struttura strategica che garantisce il 50% del carburante per lo stato di Victoria e il 10% di quello nazionale. Le prime segnalazioni sono arrivate alle centrali operative d'emergenza intorno alle 23:15 di mercol .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia, esplosione in raffineria: allarme per il rifornimento gas Notizie correlate Esplosione in una raffineria, paura enorme: “Fiamme spaventose”Un’esplosione è avvenuta nei pressi della raffineria di petrolio Tupras a Izmit, in Turchia. Incendio fuori controllo in Australia: la raffineria è nel mirinoLe fiamme stanno divorando l’impianto di raffinazione Viva Energy a Geelong, in Australia, scatenando l’allerta per la popolazione di Corio.