Un’esplosione ha scosso la raffineria di petrolio Tupras a Izmit, in Turchia. Le fiamme sono diventate visibili a distanza e hanno provocato grande paura tra i residenti. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma i soccorritori sono già sul posto per gestire l’emergenza. Nessuna notizia ufficiale su eventuali feriti, mentre la zona è stata evacuata.

Un’esplosione è avvenuta nei pressi della raffineria di petrolio Tupras a Izmit, in Turchia. Lo ha riferito il quotidiano Yeni Safak. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono stati inviati nell’area dell’incidente, ha aggiunto il quotidiano. In una nota ufficiale, la compagnia Tupras, dichiara che non ci sono feriti. La nota dalla raffineria. “Intorno alle 21:30 (ora locale), – si legge nella nota della compagnia petrolifera – è scoppiato un incendio nel piazzale dei serbatoi della nostra raffineria di Izmit, ma è stato rapidamente domato dai nostri team di sicurezza tecnica. Nessuno dei nostri colleghi è stato colpito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosione in una raffineria, paura enorme: “Fiamme spaventose”

