Le giocatrici dell'Iran cantano l'inno nazionale e fanno il saluto dopo la protesta contro il regime
Le giocatrici dell'Iran sono tornate a cantare l'inno nazionale e a fare il saluto prima della partita contro l'Australia, dopo aver protestato silenziosamente contro il regime durante il loro esordio. La loro scelta ha attirato l'attenzione, segnando un cambiamento rispetto alla protesta iniziale. La squadra si è presentata in campo con un gesto che ha suscitato molte discussioni.
Dopo la protesta silenziosa contro il regime dell'esordio le calciatrici dell'Iran fanno dietrofront e cantano l'inno nazionale prima della partita contro l'Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le giocatrici dell’Iran si rifiutano di cantare l’inno prima della partita: gli era stato impostoIn Coppa d'Asia le giocatrici dell'Iran sono rimaste in silenzio durante l'inno nazionale in segno di protesta contro il regime, seguendo il...
L’inno suona, loro restano in silenzio: la nazionale di calcio femminile iraniana protesta così contro il regimeLe calciatrici della Nazionale iraniana hanno scelto il silenzio: prima della sfida contro la Corea del Sud, valida per la Coppa d’Asia femminile in...
La giocatrice dell’Iran trattiene le lacrime mentre parla della sua famiglia: Siamo preoccupateSara Didar è una delle giocatrici dell'Iran femminile che si è rifiutata di cantare l'inno nazionale prima della partita: dietro l'atto di protesta si ... fanpage.it
