Le giocatrici dell'Iran cantano l'inno nazionale e fanno il saluto dopo la protesta contro il regime

Le giocatrici dell'Iran sono tornate a cantare l'inno nazionale e a fare il saluto prima della partita contro l'Australia, dopo aver protestato silenziosamente contro il regime durante il loro esordio. La loro scelta ha attirato l'attenzione, segnando un cambiamento rispetto alla protesta iniziale. La squadra si è presentata in campo con un gesto che ha suscitato molte discussioni.