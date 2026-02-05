Tributi Unc Calabria | Sugli avvisi dell' Agenzia delle entrate riscossione regna il caos indiscriminato

La situazione dei tributi in Calabria sta peggiorando. L’Unione Nazionale dei Consumatori denuncia un caos totale nelle riscossioni dell’Agenzia delle Entrate-Entrate. Secondo gli esperti, non si tratta più delle solite cartelle pazze, ma di una vera e propria “follia tributaria” che colpisce indiscriminatamente i cittadini. La confusione regna sovrana e molte persone si trovano a dover affrontare avvisi di pagamento senza una chiara spiegazione.

"Non si tratta più del ben noto e ricorrente fenomeno delle cartelle pazze, ma siamo in presenza di una follia tributaria indiscriminata".È quanto sostiene l'avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell'Unione nazionale consumatori Calabria, commentando gli avvisi di presa in carico da parte.

