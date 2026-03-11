Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, Israele ha condotto un attacco sul sud e sull’est del Libano, causando 14 vittime e almeno 20 feriti. L’operazione ha interessato aree vicino al confine tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle conseguenze immediate. Non sono stati segnalati altri eventi collegati all’attacco in questa fase.

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, Israele ha di nuovo attaccato il sud e l’est del Libano, provocando 14 morti e almeno 20 feriti. Lo riferisce il ministero della Salute del Paese, che ha specificato come i colpi di Tel Aviv si siano abbattuti anche sul villaggio di Chehabiyeh, dove sette persone avrebbero perso la vita. Un raid sul villaggio di Tamnine el-Tahta, nella valle orientale della Bekaa, ha causato altre sette morti e 18 feriti. Secondo il ministero della Salute, il bilancio delle vittime dall’inizio dell’ultima ondata di combattimenti tra Israele e Hezbollah è salito a 570. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacco israeliano sul sud del Libano: 14 morti e almeno 20 feriti

