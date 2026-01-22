Almeno 55 morti Incendio al centro commerciale bilancio drammatico

Un incendio nel centro commerciale ha causato almeno 55 vittime, secondo le prime stime. La tragedia si è verificata in un momento di normale attività, con famiglie e negozianti presenti nei locali. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incendio, mentre il bilancio si configura come uno dei più gravi di questo genere negli ultimi anni.

C'erano famiglie a fare compere, negozianti pronti a chiudere la giornata, bambini che correvano tra i corridoi illuminati. Poi, all'improvviso, il buio, il fumo, le urla. In pochi minuti quello che doveva essere un normale sabato sera si è trasformato in un inferno che ha gelato il sangue a un intero Paese. Le sirene, le corse disperate verso le uscite, la gente che si affacciava alle finestre chiedendo aiuto. Chi si trovava nei dintorni parla di scene impossibili da dimenticare, di un'enorme nuvola nera che avvolgeva tutto e di un odore di bruciato che non se ne andava più. Nessuno, in quei primi istanti, poteva immaginare quanto sarebbe stato pesante il bilancio.

