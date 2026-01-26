Ue contro Trump | colpirlo con gli Eurobond? L’economista | Serve cambio di passo ma potrebbe reagire

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato possibili ritorsioni qualora l’Europa decidesse di vendere i titoli di stato americani. La discussione si concentra sulle strategie economiche da adottare, tra cui l’ipotesi di utilizzare gli Eurobond. Un economista commenta la situazione evidenziando la necessità di un cambio di passo, ma anche le potenziali reazioni di Trump in un contesto di tensioni commerciali e finanziarie.

A Davos Donald Trump ha minacciato “una grande ritorsione” se l’Europa venderà i titoli di stato americani. Perché il debito Usa è ormai gigantesco (38mila miliardi di dollari) e costoso. Un quarto di quel debito è in mani straniere e una fetta importante in quelle europee, che se decidessero di liberarsene — nei giorni scorsi due tra i più grandi fondi pensione di Svezia e Danimarca hanno dismesso titoli statunitensi — potrebbero colpire dove fa più male. Così, archiviati per ora contro dazi e bazooka anti-coercizione minacciati dalla Ue nello scontro sulla Groenlandia, torna l’ipotesi di prendere le distanze dai Treasury Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

