Afghanistan Meloni striglia Trump | Tra paesi alleati ci vuole rispetto Con gli Usa siamo amici

Il recente confronto tra Meloni e Trump riguarda il rispetto tra paesi alleati e il ruolo delle forze militari della Nato in Afghanistan. Mentre Trump ha criticato la presenza dei militari alleati, Meloni ha ribadito l'importanza di mantenere rapporti di amicizia con gli Stati Uniti, sottolineando però l’esigenza di reciproco rispetto tra partner internazionali. Le dichiarazioni evidenziano le diverse prospettive sulla collaborazione e il ruolo delle forze internazionali nel contesto afgano.

I militari alleati della Nato? "Sono rimasti nelle retrovie, lontani dalla linea del fronte". Dichiarazioni, quelle consegnate ai microfoni Fox News da Donald Trump che non potevano essere lasciate cadere anche da chi, da oltre un anno, è impegnato nel costruire ponti tra le due sponde dell'Atlantico. Dopo le piccate reazioni di Londra, Berlino e Parigi, che pur con sfumature diverse hanno stigmatizzato a stretto giro quelle parole ritenute 'offensive', anche il governo italiano ha esternato "stupore". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata chiara e si è unita al "rimprovero" dei paesi Nato, attaccati da Trump in merito al intervento in Afghanistan: un impegno certamente non poco dispendioso né passeggero, durato circa vent'anni tra la missione Isaf (2001-2014) e la successiva Resolute Support, dal 2015 al 2021.

