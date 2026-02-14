ATP Dallas 2026 Fritz e Shelton soffrono ma sono in semifinale Avanti anche Shapovalov

Taylor Fritz ha raggiunto le semifinali dell’ATP Dallas 2026 dopo aver vinto una partita intensa contro Sebastian Korda, durato due ore e mezza. La sfida si è svolta su un campo rapido, e Fritz ha dovuto combattere duramente per ribaltare il risultato. Anche Shelton e Shapovalov sono passati ai quarti, dimostrando la loro tenacia nonostante le difficoltà.

Si sono delineate le semifinali dell'ATP 500 di Dallas. Dopo una pazzesca battaglia di due ore e mezza di gioco, Taylor Fritz, testa di serie numero uno, riesce a rimontare nel derby americano il connazionale Sebastian Korda. Una partita in cui Fritz non ha mai perso il servizio, chiudendo con il punteggio di 6-7 6-4 7-6. L'avversario dell'americano in semifinale sarà il veterano croato Marin Cilic, che torna tra i migliori quattro di un torneo ATP da quello di Hangzhou nel 2024, quando vinse clamorosamente al rientro. Cilic ha messo fine al sogno del britannico Jack Pinnington Jones, vincendo nettamente per 6-1 6-4. ATP Dallas 2026, risultati 10 febbraio: avanzano agli ottavi Taylor Fritz e Ben Shelton, fuori Learner Tien. Dallas: Shelton, Kecmanovic e Shapovalov vincono, Kecmanovic sorprende Paul e Shelton onora la nonna in lotta. Il Nexo Dallas Open, torneo ATP 500 in corso negli Stati Uniti, ha visto tre vittorie importanti per Shelton, Kecmanovic e Shapovalov. ATP Dallas: Fritz vince ancora al tie-break del terzo, Cilic non si ferma. Si sfideranno in semifinale. Korda si scioglie sul più bello contro Fritz, avanti 5-4 e servizio nel tie-break decisivo perde gli ultimi tre punti. Comoda affermazione di Cilic sul britannico Jones. Top seed Fritz makes ATP Dallas semis with fantastic finish. Top seed Taylor Fritz captured the last five points in a deciding tie-breaker to defeat fellow American Sebastian Korda and advance to the ATP Dallas Open semi-finals on Friday. Up 5-4 in the final. L'ATP 500 di Dallas entra nel vivo della competizione. Archiviati gli ottavi di finale, senza nessun italiano dopo l'uscita di Cobolli, si sono formati gli accoppiamenti dei quarti di finale. Ancora presenti le due star di questo torneo, Fritz e Shelton.