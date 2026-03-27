Durante la notte a Miami, Alexander Zverev ha disputato una delle sue migliori partite contro Francisco Cerundolo, vincendo con facilità. La sfida, attesa come un confronto equilibrato, si è conclusa con un risultato netto a favore del tedesco. Per il torneo ATP Miami 2026, Zverev sostituirà Sinner nella fase successiva, mentre Cerundolo è stato eliminato dal torneo.

Visti anche i precedenti, si sarebbe potuto pensare a un match combattuto. Invece la notte di Miami regala ad Alexander Zverev la migliore delle sue partite in carriera contro Francisco Cerundolo. Il tedesco ci mette un’ora e 6 minuti per togliere qualsiasi speranza all’argentino, battendolo per 6-1 6-2 e ritornando così a giocarsi la sfida con Jannik Sinner in semifinale. Del confronto in quanto tale c’è poco da raccontare, per due motivi: i game ai vantaggi vanno quasi tutti a Zverev (quattro su cinque, per l’esattezza) e perché la sofferenza di Cerundolo al servizio è tantissima. Già nel primo set, dopo un game d’apertura nel quale riesce a lottare sulla battuta del tedesco, i guai sono molto seri: un break subito a 30, l’altro ai vantaggi e tanta, tantissima fatica anche nel sesto game, quello che tiene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026: sarà Zverev per Sinner, Cerundolo travolto

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