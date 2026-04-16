Nel torneo ATP di Barcellona 2026, Lorenzo Sonego affronta il russo Rublev negli ottavi di finale. Nonostante l'impegno e la determinazione mostrati sul campo, il giocatore italiano non riesce a contrastare l’avversario, che si impone con un risultato netto e vola ai quarti di finale. L'incontro si conclude con la vittoria di Rublev, lasciando Sonego eliminato dalla competizione.

Non basta una prova di grande generosità a Lorenzo Sonego. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona il russo Andrey Rublev, testa di serie numero cinque, liquida il giocatore azzurro per 6-2, 6-3 in un’ora e quaranta e vola ai quarti di finale, turno in cui affronterà il ceco Tomas Machac. Il tennista italiano firma l’1-0 con la prima vincente e con la smorzata di diritto timbra il break del 2-0 alla seconda possibilità. Il russo, dopo aver annullato tre palle dello 0-3, forza l’errore da fondo del rivale per il 2-1, completa la rimonta con il vincente di diritto del 2-2 e opera il secondo break consecutivo forzando l’errore del rivale da fondo per il 3-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Barcellona 2026, il generoso Sonego non può nulla contro Rublev. Il russo liquida l’azzurro e vola ai quarti

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