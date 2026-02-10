Giochi studenteschi ecco i vincitori

Questa mattina all’Abetone si è svolta la fase intercomunale dei Giochi Studenteschi di sci e snowboard. Organizzata dal Cai di Forte dei Marmi e dal Versilia Ski, la gara ha visto scendere in pista molti giovani atleti provenienti da diversi comuni, tra cui Forte dei Marmi e Pietrasanta. I vincitori sono stati premiati sul campo, mentre la competizione ha coinvolto ragazzi di tutte le età, pronti a dimostrare le loro capacità sulla neve.

All’Abetone si è tenuta la fase intercomunale dei Giochi Studenteschi di sci e snowboard, organizzata dal Cai di Forte dei Marmi e dal Versilia Ski, con il contributo dei Comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta. Hanno partecipato numerose scuole della Versilia in una giornata resa ancora più suggestiva da una fitta nevicata. Prima della premiazione è stata consegnata una targa ricordo alla professoressa Daniela Bonuccelli delle scuole Guidi, docente accompagnatrice dei ragazzi, che il prossimo anno andrà in pensione. Presente il consigliere allo sport Alberto Mattugini. Ecco le Classifiche: Juniores femminile 1ª Domenici Greta Camaiore (prima assoluta, Coppa Città di Forte dei Marmi) 2ª Burke Matilde Forte dei Marmi 3ª Dami Alice Pian di Conca Juniores maschile 1° Mariani Marco Forte dei Marmi 2° Bacci Giacomo Forte dei Marmi 3° Ceccarelli Gian Maria Forte dei Marmi Cadetti femminile 1ª Furlan Rebecca Forte dei Marmi 2ª Santoli Anna Forte dei Marmi 3ª Brunini Viola Pietrasanta Cadetti maschile 1° Pucci Matteo Forte dei Marmi (Coppa Città di Pietrasanta) 2° Blass Jacopo Forte dei Marmi 3° Mariani Matteo Forte dei Marmi Snowboard femminile 1ª Malafronte Sofia Forte dei Marmi 2ª El Basraoui Sara Forte dei Marmi Snowboard maschile 1° Casella Marco Pietrasanta Classifica per istituto 1° Forte dei Marmi 2° Camaiore 3° Torre del Lago 4° Pietrasanta 5° Pian di Conca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giochi studenteschi, ecco i vincitori Approfondimenti su Giochi Studenteschi Giochi Studenteschi: la “Giulio Cesare” di Brindisi premiata per l’eccellenza sportiva nazionale La scuola “Giulio Cesare” di Brindisi ha ricevuto un riconoscimento per l’eccellenza sportiva nazionale, durante una cerimonia ufficiale. Steam Awards 2025: ecco tutti i giochi vincitori scelti dalla community I Steam Awards 2025 sono stati assegnati sulla base delle preferenze della community di Steam. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giochi Studenteschi Argomenti discussi: Giochi studenteschi, ecco i vincitori; La corsa campestre. Sfida tra 200 giovani nei Giochi studenteschi. Che festa al Montagna!; Milano Cortina 2026, non solo medaglie: iniziano le proteste, ecco quando; Olimpiadi a Milano, le modifiche alla viabilità e le chiusure al traffico per oggi sabato 7 febbraio. Scuola Primaria Argonne e Monforte Gli alunni di 5^ hanno partecipato al torneo di scacchi valido per la qualifica ai giochi studenteschi, che si terrà al circolo ASD Paul Morphy, del maestro Andrea Bracci, Gli scacchi sono una materia curriculare nelle Sc facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.