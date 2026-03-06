Riqualificazione alloggi popolari e progetti Pnrr | il vertice tra Ater e guardia di finanza

Un incontro si è svolto presso la sede di via Curtatone tra rappresentanti dell’Ater e della Guardia di Finanza. Al centro della riunione c’è stato lo stato di avanzamento dei principali interventi di riqualificazione degli alloggi popolari realizzati con risorse del Pnrr e dei programmi nazionali collegati. Durante l’incontro sono stati discussi i progetti in corso e le attività di monitoraggio.

Il comandate provinciale Marchetti a confronto con il presidente Dellapietà e il direttore generale Monacelli. Illustrati alcuni dei progetti più importanti E' stato poi il direttore generale Monacelli a presentare lo stato di avanzamento dei principali cantieri, evidenziando il lavoro tecnico e amministrativo svolto dall'azienda per garantire l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il rispetto dei cronoprogrammi e la qualità degli interventi in corso. Tra gli interventi illustrati anche quelli finanziati nell'ambito dei programmi Pinqua, realizzati in collaborazione con il Comune di Latina, che prevedono importanti azioni di rigenerazione urbana nei quartieri della città.