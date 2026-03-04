Ataf sindacati sul piede di guerra | Incertezza sull' affidamento in house pronti a procedure di raffreddamento

I sindacati di Ataf SpA esprimono forte preoccupazione per lo stato attuale dell’azienda, sottolineando l’incertezza riguardo all’affidamento in house. I rappresentanti dei lavoratori affermano che non possono più attendere e annunciano l’intenzione di avviare procedure di raffreddamento. La situazione, secondo loro, si trova in una fase di sospensione, senza indicazioni chiare sul futuro.

Filt Cgil e Faisa Cisal denunciano incertezze sul futuro di Ataf SpA: “Promesse disattese su assunzioni e premio di risultato, servizio sempre più in difficoltà”. “Siamo arrivati a un punto in cui non possiamo più aspettare in silenzio”. Con queste parole, Antonio Tuand (Faisa Cisal) e Alessandro Noceti (Filt Cgil) descrivono la situazione di Ataf SpA, una realtà che, secondo i due segretari, si trova oggi in una fase di profonda incertezza, sospesa tra promesse mai mantenute e una gestione che sembra ignorare le reali necessità del servizio. Il tema dell’affidamento in house è il cuore di questa preoccupazione. "L’Amministrazione continua a parlarne in termini generici - spiegano Tuand e Noceti -, ma la realtà è che non abbiamo alcuna certezza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

