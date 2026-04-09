Bologna-Aston Villa LIVE risultato in diretta della partita di Europa League | attese le formazioni ufficiali in campo alle ore 21
Alle ore 21 si gioca Bologna-Aston Villa, sfida valida per l'Europa League. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima dell'inizio del match. La partita sarà seguita in diretta con aggiornamenti minuto per minuto, offrendo un resoconto in tempo reale del risultato e delle azioni che si svolgono sul campo.
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BolognaAston Villa Europa League | Quarti di Finale 1/2 Ore 21:00 Giovedì 9 Aprile 2026 Stadio Dall'Ara - Bologna Per saperne di più cliccate sul link in bio #EuropaLeague #BolognaFC1909 #1000cuorirossoblu - facebook.com facebook