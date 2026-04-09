Bologna-Aston Villa LIVE risultato in diretta della partita di Europa League | attese le formazioni ufficiali in campo alle ore 21

Alle ore 21 si gioca Bologna-Aston Villa, sfida valida per l'Europa League. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima dell'inizio del match. La partita sarà seguita in diretta con aggiornamenti minuto per minuto, offrendo un resoconto in tempo reale del risultato e delle azioni che si svolgono sul campo.