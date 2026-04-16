Il 16 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna. La sfida si svolge allo stadio di Birmingham, con il risultato di andata che vede i Villans in vantaggio per 3-1. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e in attesa del fischio d’inizio si discutono quote e pronostici sulla partita. Il Bologna cerca di mantenere vive le speranze di qualificazione.

Le chance di rimonta sono davvero poche, ma il Bologna vola a Birmingham con l’obiettivo di ribaltare la situazione nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata l’Aston Villa si è imposto per 1-3 al Dall’Ara mettendo quasi una serie ipoteca sulla qualificazione, ma mancano 90 minuti per il verdetto finale. I felsinei,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Bologna (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si riparte dal 3-1 per i Villans del Dall’Ara

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