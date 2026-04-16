Aston Villa-Bologna Europa League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Si riparte dal 3-1 per i Villans del Dall’Ara

Il 16 aprile 2026 alle 21:00 si gioca il secondo tempo dei quarti di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna. La prima partita, disputata al Dall’Ara, si è conclusa con un risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. Il Bologna si prepara a scendere in campo a Birmingham con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio e proseguire la competizione. Le formazioni e le quote sono già state annunciate.

Le chance di rimonta sono davvero poche, ma il Bologna vola a Birmingham con l’obiettivo di ribaltare la situazione nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata l’Aston Villa si è imposto per 1-3 al Dall’Ara mettendo quasi una serie ipoteca sulla qualificazione, ma mancano 90 minuti per il verdetto finale. I felsinei,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aston Villa-Bologna (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dal 3-1 per i Villans del Dall’Ara Notizie correlate Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Renato Dall’Ara”Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di... Aston Villa-Bologna (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLe chance di rimonta sono davvero poche, ma il Bologna vola a Birmingham con l’obiettivo di ribaltare la situazione nel ritorno dei quarti di finale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bologna-Aston Villa, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming; Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Bologna-Aston Villa, ufficiali: gioca Bernardeschi, Castro in attacco; Dove vedere in tv Bologna-Aston Villa, andata dei quarti di Europa League. Aston Villa-Bologna di Europa League oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioniIl Bologna è ospite alle 21:00 al Villa Park dell'Aston Villa per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ... fanpage.it Aston Villa-Bologna, Italiano: Vi dico un titolare! Su Orsolini, Bernardeschi e il modulo…Conferenza Italiano Aston Villa Bologna - Alla vigilia di Aston Villa-Bologna, mister Italiano ha parlato in conferenza: ecco cosa ha detto ... fantamaster.it . @EuropaLeague, le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna x.com Aston Villa, Emery sfida il Bologna: “Pronti a tutto. E su Martinez…” - facebook.com facebook