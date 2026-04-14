Aston Villa-Bologna Europa League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 16 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna. Le formazioni sono state annunciate e si conoscono già le quote e i pronostici degli analisti. Il Bologna si presenta a Birmingham con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio accumulato nella partita di andata, anche se le possibilità di rimonta sono considerate ridotte.

Le chance di rimonta sono davvero poche, ma il Bologna vola a Birmingham con l’obiettivo di ribaltare la situazione nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata l’Aston Villa si è imposto per 1-3 al Dall’Ara mettendo quasi una serie ipoteca sulla qualificazione, ma mancano 90 minuti per il verdetto finale. I felsinei,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aston Villa-Bologna (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bologna-Aston Villa, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming; Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla; Aston Villa-Bologna: probabili formazioni, quando e dove vederla. Aston Villa-Bologna, Italiano: Vi dico un titolare! Su Orsolini, Bernardeschi e il modulo…Conferenza Italiano Aston Villa Bologna - Alla vigilia di Aston Villa-Bologna, mister Italiano ha parlato in conferenza: ecco cosa ha detto ... fantamaster.it Aston Villa-Bologna, il pronostico: a Italiano serve un'impresa per la rimontaPronostico Aston Villa-Bologna quote analisi precedenti ritorno quarti di finale di Europa League in programma giovedì 16 aprile alle 21 ... gazzetta.it Aston Villa, Emery sfida il Bologna: “Pronti a tutto. E su Martinez…” - facebook.com facebook Aston Villa-Bologna, Italiano: "Proveremo a rimontare con coraggio" #SkySport #Bologna #Italiano #UEL #SkyUEL x.com