Emery acclama le stelle dell’Aston Villa Academy per il ruolo nella vittoria dell’Europa League
Emery elogia i giovani dell’Aston Villa dopo la vittoria in Europa League. Il tecnico spagnolo ha lodato i ragazzi dell’accademia per aver combattuto fino alla fine e aver contribuito alla rimonta contro l’RB Salisburgo. La squadra inglese si prende una grande soddisfazione in una notte importante, e Emery non nasconde la soddisfazione per il rendimento dei suoi talenti emergenti.
2026-01-30 00:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico dell’Aston Villa Unai Emery ha elogiato le sue stelle dell’accademia per la loro lotta in rimonta per battere l’RB Salisburgo in Europa League giovedì. I Villans erano già arrivati??sani e salvi agli ottavi di finale della competizione, permettendo a Emery di ruotare la sua squadra e dare una pausa al suo raccolto più giovane. E l’allenatore spagnolo è stato premiato, con il 19enne Jamaldeen Jimoh che ha segnato il gol vincente nel finale a Villa Park. Non sorprende che Emery sia stato pieno di commenti positivi dopo la partita.🔗 Leggi su Justcalcio.com
