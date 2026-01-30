Emery acclama le stelle dell’Aston Villa Academy per il ruolo nella vittoria dell’Europa League

Emery elogia i giovani dell’Aston Villa dopo la vittoria in Europa League. Il tecnico spagnolo ha lodato i ragazzi dell’accademia per aver combattuto fino alla fine e aver contribuito alla rimonta contro l’RB Salisburgo. La squadra inglese si prende una grande soddisfazione in una notte importante, e Emery non nasconde la soddisfazione per il rendimento dei suoi talenti emergenti.

2026-01-30 00:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico dell’Aston Villa Unai Emery ha elogiato le sue stelle dell’accademia per la loro lotta in rimonta per battere l’RB Salisburgo in Europa League giovedì. I Villans erano già arrivati??sani e salvi agli ottavi di finale della competizione, permettendo a Emery di ruotare la sua squadra e dare una pausa al suo raccolto più giovane. E l’allenatore spagnolo è stato premiato, con il 19enne Jamaldeen Jimoh che ha segnato il gol vincente nel finale a Villa Park. Non sorprende che Emery sia stato pieno di commenti positivi dopo la partita.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Aston Villa Emma

Unai Emery ha lodato il carattere dell'Aston Villa dopo la vittoria in rimonta contro il West Ham, evidenziando la capacità della squadra di reagire alle difficoltà.

