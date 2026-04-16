Aston Villa – Bologna 4-0 7-1 complessivo | gli uomini di Emery passano il turno

La squadra inglese ha conquistato una vittoria schiacciante nella partita di ritorno, chiudendo la sfida con un risultato complessivo di 7-1. Dopo aver vinto anche l’andata, la formazione si è qualificata per la fase successiva del torneo. La partita si è disputata in una notte caratterizzata da un dominio netto da parte dei padroni di casa, che hanno chiuso la partita con un punteggio di 4-0.

2026-04-16 23:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: È stata una notte confortevole per Villa. L’Aston Villa è arrivata alle semifinali di Europa League superando facilmente il Bologna 4-0 e completando un trionfo complessivo per 7-1 ai quarti. Villa si è presentato all’andata in casa in una posizione dominante dopo il trionfo per 3-1 in Italia, assicurato da una doppietta di Ollie Watkins. È stato Watkins a mettere al sicuro la situazione al 16? con il suo centesimo gol al Villa. Morgan Rogers ha poi visto un rigore parato, ma Emi Buendia ha reso il punteggio complessivo ancora più enfatico 44 secondi dopo, prima che Rogers espiasse il suo errore.🔗 Leggi su Justcalcio.com Aston Villa-Arsenal 2-1: gol e highlights | Premier League Notizie correlate Formazioni ufficiali Aston Villa Bologna: le scelte di Emery e ItalianoMercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Bologna travolto dall’Aston Villa: Emery domina dopo il primo tempoL’Aston Villa ha inflitto una sconfitta per 3-1 al Bologna nella sfida disputata al Renato Dall’Ara, con Unai Emery che ha dovuto bilanciare il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Aston Villa-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Bologna-Aston Villa, le pagelle: Ravaglia, liscio assurdo, 4. Rowe dà speranza, 7,5; Bologna, troppi errori con l’Aston Villa: finisce 1-3. Ora serve un’impresa titanica. Questo Aston Villa vale due Bologna: il ritorno finisce peggio dell'andata, 4-0 e rossoblù eliminatiSi chiude ai quarti di finale il cammino europeo del Bologna, travolto 4-0 dall’Aston Villa al Villa Park di Birmingham. Una gara mai realmente. tuttomercatoweb.com Aston Villa-Bologna 4-0: video, gol e highlightsIl Bologna saluta l’Europa League battuto anche al ritorno dall’Aston Villa. La squadra di Emery vince 4-0 e vola in semifinale di Europa League. Avvio promettente per la squadra di Italiano ma al 16’ ... sport.sky.it Aston Villa-Bologna 4-0. La squadra di Emery ha dominato anche nella gara di ritorno. Tre gol nel primo tempo, poi il sigillo di Konsa per il poker. Aston Villa in semifinale con il Nottingham Forest - facebook.com facebook Troppo Aston Villa per il Bologna: 3-0 al 45’ Al Villa Park è dominio totale della squadra di Unai Emery sopra di 3 gol a fine primo tempo, dopo il 3-1 dell’andata. Un risultato fin qui molto pesante per Vincenzo Italiano e il suo Bologna che nei primi 45’ ha sub x.com