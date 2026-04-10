Nella partita disputata al Renato Dall’Ara, l’Aston Villa ha vinto 3-1 contro il Bologna. Dopo il primo tempo, la squadra inglese era in vantaggio grazie a due gol, mentre nel secondo tempo ha segnato anche un terzo, arrivando a tre reti complessive. Il Bologna ha segnato un gol nel secondo tempo, evitando una sconfitta più pesante. La sfida si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore dell’Aston Villa.

L’Aston Villa ha inflitto una sconfitta per 3-1 al Bologna nella sfida disputata al Renato Dall’Ara, con Unai Emery che ha dovuto bilanciare il sollievo per il risultato con la necessità di difendere il prestigio del calcio italiano. Nonostante il punteggio finale favorisca i visitatori inglesi, l’allenatore dei Birmingham ha ammesso come la prima frazione di gioco sia stata dominata dai padroni di casa, sottolineando la difficoltà iniziale della sua squadra nel trovare ritmo e spazi. Equilibrio tattico e sbilanciamento nei tempi della gara. Il match al Dall’Ara non è stato un monologo lineare, ma un incontro diviso in due fasi nettamente distinte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna travolto dall’Aston Villa: Emery domina dopo il primo tempo

Il Bologna sbaglia troppo, l’Aston Villa non perdona e vince 3-1: Konsa e Watkins fanno gioire EmeryKonsa e Watkins puniscono un Bologna volenteroso e pasticcione: al Dall'Ara i Villans vincono 3-1 sfruttando gli errori della difesa emiliana.

LIVE Alle 21 Bologna-Aston Villa, le ultime: Italiano con Rowe e Castro, Emery punta su Watkins(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

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Temi più discussi: Europa League: le formazioni ufficiali di Bologna-Aston Villa; Risultati in Europa League: Aston Villa e Friburgo fanno grandi passi avanti nei quarti di finale; Il Bologna crea e l’Aston Villa segna, al Dall’Ara vincono gli inglesi 3-1; Europa League. Il Bologna cede in casa 3-1 contro l'Aston Villa dopo un'ottima gara.

Diretta Bologna Aston Villa | Streaming video tv: spettacolo al Dall’Ara (Europa League, 9 aprile 2026)Europa League, Diretta Bologna Aston Villa, streaming video tv: i rossoblu ospitano gli inglesi, favoriti per la vittoria del torneo (9 aprile 2026) ... ilsussidiario.net

Bologna-Aston Villa, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni ufficialiQuesta sera alle 21:00 si gioca Bologna-Aston Villa, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La diretta esclusiva sarà su Sky in TV e in streaming. fanpage.it

#Italiano: "Troppi errori. L'Aston Villa vincerà questa competizione" x.com

L'Aston Villa batte 3-1 il Bologna nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Per gli inglesi gol di Konsa al 44' e doppietta di Watkins al 51' e al 94', di Rowe al 90' la rete dei rossoblù. Tra una set - facebook.com facebook