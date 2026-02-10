McDonald’s nuova apertura a Montesarchio | quante assunzioni e quali figure ricercate

McDonald’s annuncia una nuova apertura a Montesarchio e subito cerca personale. L’azienda prevede di assumere decine di persone, soprattutto giovani, per coprire vari ruoli nel ristorante. La ricerca riguarda figure come addetti alla sala, cuochi e responsabili di turno. Le selezioni inizieranno presto, e chi ha voglia di lavorare può già prepararsi a inviare il proprio curriculum. La nuova apertura porterà nuove opportunità di lavoro nella zona di Benevento, dando una spinta all’occupazione locale.

Nuove opportunità di lavoro in Campania. Sono in arrivo numerose assunzioni in vista della prossima apertura di McDonald's a Montesarchio, in provincia di Benevento.. Si cerca personale da selezionare tramite recruiting day. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. McDonald's continua ad espandersi nel nostro paese, la nota catena di fast food ha infatti l'obiettivo di aprire numerosi punti vendita che porteranno alla creazione di circa 15.000 posti di lavoro entro il 2027. La prossima apertura in programma sarà in Campania, precisamente a Montesarchio, in provincia di Benevento, dove verrà inaugurato un nuovo ristorante che andrà ad aggiungersi ad una rete composta già da circa 750 locali attivi a livello nazionale, buona parte dei quali avviati attraverso la formula franchising di McDonald's.

