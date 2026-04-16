Assunzione docenti 2026 se si è idonei in due classi di concorso è possibile ottenere il ruolo su entrambe?

Durante il question time del 13 aprile 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il decreto attuativo sugli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti nel 2026. L'attenzione si è concentrata sulla possibilità, per chi risulta idoneo in più di una classe di concorso, di ottenere il ruolo su entrambe le aree. La docente esperta presente ha fornito chiarimenti su questa procedura.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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