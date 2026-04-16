Assoluti di Riccione | Curtis fa il bis D' Ambrosio da Top 10 mondiale Ok Quadarella e Gastaldi

Ai campionati assoluti di Riccione, Curtis ha conquistato la sua seconda vittoria, mentre D'Ambrosio si è classificata tra i primi dieci mondiali. Nei 100 metri, sia Sara che Carlos hanno ottenuto il settimo miglior tempo della stagione a livello mondiale. Simona ha vinto la gara dei 1500 metri, e Anita Gastaldi, nata nel 2003, si è confermata nei 200 misti, ottenendo anche il secondo pass europeo dopo i 100 farfalla.

I record, stavolta, li hanno solo sfiorati nei 100 stile libero Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio ai Primaverili di Riccione, validi per qualificarsi agli Europei di Parigi di agosto. Ma i due grandi talenti azzurri regalano lo stesso grandi performance mondiali, da top ten. Dopo il pass con primato italiano nei 50 dorso, la diciannovenne cuneese aveva nei piani di limare il suo 53"01 del 2025 per diventare la prima azzurra dei 100 sl in 52". La finalista mondiale invece tocca in 53"40, settimo tempo stagionale mondiale. Ha virato in 25"23, nel finale Emma Virginia Menicucci, che stacca il pass con la cuneese in 53"75, terzo crono italiano alltime.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assoluti di Riccione: Curtis fa il bis, D'Ambrosio da Top 10 mondiale. Ok Quadarella e Gastaldi Notizie correlate Carlos D’Ambrosio uomo della velocità a Riccione, Curtis concede il bis. Barbotti, una nuova propostaSi chiude con riscontri di alto profilo la terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione, crocevia fondamentale non solo per l’assegnazione... Assoluti Riccione, Lamberti da record nei 50 dorso. Bene QuadarellaNegli Assoluti di Riccione, c’è chi gioisce e chi rallenta: bene Lamberti e Quadarella, mentre non spicca Benedetta Pilato I campionati italiani... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assoluti a Riccione: Curtis e Angiolini, record e pass per gli Europei di Parigi; Nuoto, Assoluti Riccione: record italiano per Curtis e Angiolini; Assoluti Unipol. Curtis e Angiolini da record. Doppietta Lamberti. Urlo Cerasuolo; Titolo e record italiano per Sara Curtis nei 50 metri dorso. Assoluti di Riccione: Curtis fa il bis, D'Ambrosio da Top 10 mondiale. Ok Quadarella e GastaldiNei 100 Sara e Carlos vincono entrambi col 7° tempo stagionale mondiale. Simona domina i 1500, nei 200 misti si conferma Anita Gastaldi, nata nel 2003, che centra il secondo pass europeo dopo quello n ... gazzetta.it Nuoto, Assoluti Riccione: Curtis e D'Ambrosio vincono nei 100 stile liberoSara Curtis e Carlos D'Ambrosio conquistano il successo nei 100 stile libero nella terza giornata degli Assoluti di Riccione. Quadarella domina i 1500 stile libero, mentre Jacopo Barbotti a sorpresa s ... sport.sky.it Parterre de roi per i 100 metri stile libero maschili ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Ad imporsi, con il tempo di 47.83 è stato il fenomeno Carlos D'Ambrosio il classe 2007 piazza la sua seconda prestazione di sempre e precede un ottimo Alessandro facebook Nelle prime due giornate dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di #Riccione, già un ricco bottino di per il Centro Sportivo #Carabinieri: Lisa Angiolini nei 100mt e 200mt rana, Leonardo Deplano nei 50mt stile libero e Anita Gastaldi nei 100mt dorso #sport x.com