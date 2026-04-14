Assoluti Riccione Lamberti da record nei 50 dorso Bene Quadarella

Durante i campionati italiani di Riccione, alcuni atleti si sono distinti, con Lamberti che ha stabilito un record nei 50 dorso e Quadarella che ha ottenuto buoni risultati. Al contrario, Benedetta Pilato non è riuscita a mettere in mostra le sue prestazioni migliori. La competizione continua a offrire momenti di interesse tra i partecipanti.

Negli Assoluti di Riccione, c’è chi gioisce e chi rallenta: bene Lamberti e Quadarella, mentre non spicca Benedetta Pilato I campionati italiani stanno regalando grandi emozioni. Nel day-1 a Riccione, le gare erano davvero significative, anche perché valevano il pass per gli Europei 2026 di Parigi, ma solo in caso di vittoria o di superamento di un certo tempo target. Negli 800 stile libero donne, non delude Simona Quadarella. Dopo il ritorno dall’Australia, è riuscita superare la concorrenza e ha messo d’accordo anche i più scettici ritorno dall’esperienza in Australia, riuscendo a bloccare il tempo sui 8’21"01. Bene lei, davanti a Emma Vittoria Giannelli (8’32"95) e a Noemi Cesarano (8’35"71).🔗 Leggi su Sportface.it Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Bene Quadarella e Deplano, delude PilatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.