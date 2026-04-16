Assoluti di nuoto Elena Savian terza e record personale nella finale junior dei 200 stile libero

Durante gli Assoluti di Riccione, le atlete della società Gymnasium hanno ottenuto buoni risultati nelle gare di nuoto. In particolare, Elena Savian ha concluso la finale juniores dei 200 stile libero in terza posizione, stabilendo anche il suo record personale. La competizione ha visto la partecipazione di altri atleti della stessa società, tra cui Letizia Facca, che hanno contribuito a mantenere viva la serie di risultati positivi.

Continua la serie di risultati positivi per gli atleti pordenonesi agli Assoluti di Riccione. La società Gymnasium è in vasca con due delle sue atlete più promettenti: Letizia Facca ed Elena Savian. Quest'ultima ha preso pare alle gare dei 200 stile libero. Una disciplina particolarmente.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Nuoto, Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a RiccioneUna rinuncia importante nel secondo giorno di gare degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa AngioliniFIRENZE – Seconda giornata da incorniciare per la Toscana ai campionati italiani assoluti Unipol di Riccione, trascinata dai successi tutti al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assoluti Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Batterie Giorno 2; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; La Rari Nantes Florentia ai campionati assoluti primaverili di nuoto; Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 15 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara. Campionati Italiani nuoto 2026: a Riccione batterie e finali, diretta TV e streamingOggi, mercoledì 15 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. L'evento, un crocevia fondamentale per la stagione, no ... it.blastingnews.com Elena Ranocchia stacca il pass per i Campionati Europei Juniores di MonacoOttime notizie per il Centro Nuoto Bastia. In questi giorni la società bastiola si sta rendendo protagonista ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, in corso presso lo Stadio del Nuoto da martedì ... assisisport.it È una serata praticamente la terza degli Assoluti Unipol perché i titoli assegnati sono sei ma i pass per gli europei di Parigi quasi il doppio: undici sui dodici possibili. Curtis e D'Ambrosio volano nei 100 stile libero. Acuto di Luca De Tullio negli 800 e dominio Q facebook Nelle prime due giornate dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di #Riccione, già un ricco bottino di per il Centro Sportivo #Carabinieri: Lisa Angiolini nei 100mt e 200mt rana, Leonardo Deplano nei 50mt stile libero e Anita Gastaldi nei 100mt dorso #sport x.com