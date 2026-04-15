Nuoto Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a Riccione

Nel secondo giorno dei campionati italiani di nuoto a Riccione, Alessandra Mao ha deciso di non partecipare alla gara dei 200 stile libero. La competizione prevede anche qualificazioni per gli Europei di Parigi, che si terranno dal 10 al 16 agosto. La partecipazione di Mao era stata segnalata come possibile, ma alla fine non ha preso parte alla gara, lasciando spazio ad altre atlete.

Una rinuncia importante nel secondo giorno di gare degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nell’evento che mette in palio anche i pass per gli Europei di Parigi (10-16 agosto in vasca), c’era curiosità su quanto avrebbe potuto fare Alessandra Mao nei 200 stile libero. La classe 2011 difendeva il titolo ottenuto l’anno scorso in questa sede. Ebbene, la giovanissima veneta non sarà al via della gara odierna e un indizio c’era già stato ieri, vista la sua assenza nelle staffette 4×100 sl femminile della propria squadra (Team Veneto). Le motivazioni per questo forfait si legano a uno stato di salute imperfetto di Mao, che prima dei campionati italiani si era ottimamente disimpegnata nei Criteria giovanili.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a Riccione LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra MaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026... Leggi anche: Nuoto, Criteria 2026: Alessandra Mao sciorina eclettismo, tempi record tra stile libero e rana Nuoto, Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a RiccioneUna rinuncia importante nel secondo giorno di gare degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nell'evento che mette in palio anche i pass per gli ... oasport.it Nuoto, Criteria 2026: Alessandra Mao sciorina eclettismo, tempi record tra stile libero e ranaBentrovati agli appassionati di nuoto. Lo spettacolo della piscina di Riccione non accenna a fermarsi e, giunti al termine della parentesi dedicata alle ... oasport.it