La polizia italiana e spagnola hanno smantellato un traffico di droga tra Italia e Spagna, arrestando 12 persone e sequestrando beni per un milione di euro. L’operazione, chiamata

Due ordinanze di cautelari sono state eseguite, in Italia e in Spagna, nei confronti di 12 indagati nell’ambito di un’operazione antidroga transazionale, denominata "Barcellona express-Farfalla", da finanzieri del comando provinciale di Catania e dello Scico e da agenti dell’Unidad de droga y crimen organizado della direcciòn ceneral de la Policìa che hanno sequestrato beni per un milione di euro. In Italia sei persone agli arresti domiciliari I reati ipotizzati sono, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale organizzato di sostanze stupefacenti, con l’aggravante per il promotore della disponibilità di armi, detenzione e spaccio di droga e riciclaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna: arresti e sequestro beni per un milione di euro

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno condotto un'importante operazione antidroga tra Salerno, Napoli e Avellino, portando all'arresto di 19 persone, tra cui il presunto leader dell'organizzazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.