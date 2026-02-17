Traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna | arresti e sequestro beni per un milione di euro
La polizia italiana e spagnola hanno smantellato un traffico di droga tra Italia e Spagna, arrestando 12 persone e sequestrando beni per un milione di euro. L’operazione, chiamata
Due ordinanze di cautelari sono state eseguite, in Italia e in Spagna, nei confronti di 12 indagati nell’ambito di un’operazione antidroga transazionale, denominata "Barcellona express-Farfalla", da finanzieri del comando provinciale di Catania e dello Scico e da agenti dell’Unidad de droga y crimen organizado della direcciòn ceneral de la Policìa che hanno sequestrato beni per un milione di euro. In Italia sei persone agli arresti domiciliari I reati ipotizzati sono, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale organizzato di sostanze stupefacenti, con l’aggravante per il promotore della disponibilità di armi, detenzione e spaccio di droga e riciclaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Salerno: Blitz antidroga in tre province, 19 arresti e sequestro beni da un milione di euro
Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno condotto un'importante operazione antidroga tra Salerno, Napoli e Avellino, portando all'arresto di 19 persone, tra cui il presunto leader dell'organizzazione.
Arresti per traffico internazionale di droga a Trezzano sul Naviglio, sequestrati 5 quintali di droga (video)Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Traffico internazionale di stupefacenti, rintracciato e arrestato in Belgio. Era ricercato dal 2025; Traffico internazionale di cocaina: pene dimezzate in appello; Droga dal Sudamerica. Traffico internazionale con destinazione Emilia: sette anni a Gaetano; Traffico internazionale di stupefacenti, rintracciato e arrestato in Belgio. Era ricercato dal 2025.
Traffico transnazionale di droga, ordinanza per 12 in Italia e Spagna(ANSA) - CATANIA, 17 FEB - Due ordinanze di cautelari sono state eseguite, in Italia e in Spagna, nei confronti di 12 indagati nell'ambito di ... notizie.tiscali.it
Droga tra i bancali di frutta e verdura, maxi operazione tra la Sicilia e la Spagna: dodici arresti. Il videoL'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Catania e dello Scico e dagli agenti della Polizia spagnola con il coordinamento di Eurojust ... msn.com
Il nostro eroe preferito è in missione a Bucarest per fermare il traffico internazionale di armi. Per il ciclo “Gli eroi dell’azione: Steven Seagal”, questa sera alle 21:15 su Cielo vi aspetta “Born to raise hell”. facebook
Traffico internazionale di droga, nuova condanna per il boss dei Van Gogh. In appello a Napoli pena aumentata a 22 anni di reclusione #ANSA x.com