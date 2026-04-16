L’Assigeco Piacenza ha vinto in casa contro la Foppiani Fulgor Fidenza con il punteggio di 91-72, interrompendo una serie di risultati negativi iniziata domenica scorsa a Treviglio. La partita si è conclusa con un dominio netto da parte della squadra di casa, che ha controllato l’intera gara senza lasciare spazio agli avversari. La vittoria permette alla formazione di ritrovare il sorriso e riprendere il cammino in campionato.

L’Assigeco Piacenza ha ritrovato il segno del successo in casa battendo la Foppiani Fulgor Fidenza con un netto 91-72, spezzando così la serie negativa subita domenica scorsa a Treviglio. La prestazione dei Lupi, che hanno dominato la sfida casalinga, è stata caratterizzata da una spinta decisiva nel terzo quarto e da una leadership offensiva che ha permesso di gestire i momenti di pressione degli ospiti. La gestione dei ritmi e il dominio sotto canestro. La sfida tra le due formazioni non è stata immediata per i padroni di casa, che pur partendo con un vantaggio di 11-1 grazie ai canestri di Calbini e Ferraro, hanno faticato a scardinare la difesa avversaria nella prima frazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assigeco Piacenza travolge Fidenza: dominio totale e ritorno al segno

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