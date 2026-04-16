A partire da aprile 2026, le famiglie riceveranno i pagamenti dell’assegno unico in modo più rapido e regolare. Dopo periodi di ritardi e conguagli, l’INPS ha avviato una fase in cui gli accrediti vengono effettuati con maggiore puntualità, in alcuni casi anche in anticipo rispetto alle scadenze previste. Le date dei bonifici sono state rese note e si prevede una ripresa più stabile dei pagamenti.

Buone notizie per le famiglie: i pagamenti dell’assegno unico stanno tornando più veloci e regolari. Dopo mesi caratterizzati da ritardi e conguagli, l’INPS sembra aver avviato una fase più stabile, con accrediti che in alcuni casi arrivano anche in anticipo rispetto alle tempistiche abituali. Un cambiamento che ha già iniziato a riflettersi sui conti correnti di molti beneficiari. Negli ultimi mesi, l’Assegno Unico è stato influenzato da aggiornamenti legati all’ISEE e ai ricalcoli degli importi. Questo ha comportato ritardi, variazioni nelle somme e pagamenti non sempre uniformi. Ora, però, questa fase di assestamento sembra conclusa. I bonifici stanno tornando a essere più lineari e senza continue modifiche, segnando una normalizzazione del sistema.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assegno unico in pagamento anticipato: le date dei bonifici in arrivo aprile 2026

Assegno Unico Gennaio 2026: Quando Pagano Anticipo, Date e Nuovi Importi

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